Москва, , 14:22 — REGNUM Правительство РФ в ближайшее время рассмотрит законопроект о взаимодействии операторов сотовой (мобильной) связи с Федеральной службой судебных приставов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил глава ФССП Дмитрий Аристов в ходе заседания президиума Совета законодателей.

«Операторы связи не предоставляют ФССП информацию о принадлежности номеров мобильной связи. Такое полномочие не соответствует закону о связи. Мы понимаем, что любое разбирательство по нарушениям начинается с изучения истории звонков должников, когда мы можем определить принадлежность телефонного номера, мы соответственно можем определить как правонарушение. Надо правовой пробел устранить, чтобы начинать хотя бы проверочные мероприятия в отношении нерадивых должников», — заявил Аристов.

Он также выступил за равную ответственность профессиональных взыскателей (из реестра Минюста) и прочих коллекторов.

«Административная ответственность профессиональных взыскателей и иных — различная. Профессиональным (предъявляются) более строгие санкции. Мне кажется, что тоже было бы правильно уравнять ответственность всех субъектов, которые работают на этом рынке», — указал Аристов.

Он рассказал о подготовке законопроектов на эти темы.

«Соответствующие инициативы Минюстом готовятся и в ближайшее время планируются рассмотрение на заседании правительства», — сказал глава ведомства.