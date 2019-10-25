Москва, , 11:20 — REGNUM Законопроект, упрощающий использование маткапитала при переходе на льготную ипотеку будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе заседания президиума совета законодателей.

«В ближайшее время в Госдуму будет внесен законодательная инициатива, которая подготовлена мною во взаимодействии с профильным министерством и ЦБ, направленная на то, чтобы снять бюрократические обременения, не позволяющие семьям использовать материнский капитал при переходе на льготную ипотеку», — сообщила Яровая.

При вложении средств в обычную ипотеку при переходе на льготную возникли требования, связанные с получением документов в органах опеки и попечительстве по выделению реальной доли, что практически невозможно в условиях еще не построенного жилья.

Она уверена, что новации защитят интересы семей.

«Инициатива снимает эти необоснованные обременения, защищает интересы семьи и после ее принятия на практике никаких сложностей возникать не будет», — говорит депутат.