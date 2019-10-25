Сочи, Краснодарский край, , 11:03 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени заключил соглашение в сфере безопасности с президентом России Владимиром Путиным, по которому восточноафриканская страна будет получать помощь в «обслуживании и модернизации» военной техники. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, в среду, 23 октября, президенты провели двустороннюю встречу в кулуарах саммита «Россия — Африка» в Сочи, где Мусевени привел аргументы в пользу проведения семинара по техническому обслуживанию, капитальному ремонту и модернизации военной техники при содействии России, заявив, что расходы на транспортировку сломанной военной техники обратно в Москву непозволительны.

«Мы хотим покупать больше; мы платили наличными в прошлом, и это замедляло темпы. Я предлагаю, что сначала вы поставляете, а затем мы платим; это были бы своего рода кредитные поставки», — сказал президент Мусевени во время встречи.

«Это помогло бы нам строить быстрее… Например, построить мастерскую для обслуживания, капитального ремонта и модернизации [военной техники]; у нас есть немного российской оборудования, так что, чтобы провести капитальный ремонт, мы должны привезти его сюда [в Москву], а затем обратно, а это лишние транспортные расходы», — добавил он.

Лидеры также обсудили космическую технику и агротехнику, вакцины для людей и животных.

Напомним, что в 2011 году Уганда потратила 740 миллионов долларов США на закупку шести многоцелевых истребителей Су-30 из России.

Во время визита в Сочи президента Мусевени сопровождали его дочь Диана Камунту, министр иностранных дел Уганды Сэм Кутеса, министр энергетики Уганды Ирен Мулони, министр науки и технологий Уганды Элиод Тумвесигье и посол Уганды в России Джонсон Олва.

Президент Мусевени поблагодарил Путина за созыв саммита «Россия — Африка», первого в своем роде, который он назвал «давно назревшим».

«У нас были эти конференции с Индией, Китаем и Турцией, но когда мы боролись за нашу независимость, нас поддерживали Россия и Китай», — добавил он.

Как сообщает издание, саммит направлен на укрепление связей России с Африкой.

Президент Путин, выступая в ходе двусторонней встречи со своим угандийским коллегой, высоко оценил создание Совместной постоянной комиссии Уганды и России, которая начала работу в мае 2015 года для содействия экономическому и научно-техническому сотрудничеству между двумя странами. Далее он сообщил, что в рамках обсуждений внутри совместной комиссии было достигнуто соглашение о создании в Уганде национальной системы идентификации и оценки месторождений полезных ископаемых.