Габороне, 25 октября 2019, 10:23 — REGNUM Действующий президент Ботсваны Мокветсе Масиси одержал победу на президентских выборах и продолжит возглавлять южноафриканскую страну в течение следующих пяти лет. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление председателя Верховного суда Ботсваны Терренса Ранноване.
«Доктор Мокветсе Эрик Кибетсве Масиси избран президентом Республики Ботсвана», — сказал Ранноване журналистам.
По результатам выборов правящая Демократическая партия Ботсваны (БДП) получила более 50% мест в парламенте, передают журналисты.