Габороне, , 10:23 — REGNUM Действующий президент Ботсваны Мокветсе Масиси одержал победу на президентских выборах и продолжит возглавлять южноафриканскую страну в течение следующих пяти лет. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление председателя Верховного суда Ботсваны Терренса Ранноване.

«Доктор Мокветсе Эрик Кибетсве Масиси избран президентом Республики Ботсвана», — сказал Ранноване журналистам.

По результатам выборов правящая Демократическая партия Ботсваны (БДП) получила более 50% мест в парламенте, передают журналисты.