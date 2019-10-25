Москва, , 03:01 — REGNUM Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«ФРГ уже потеряла более 100 млрд евро в результате санкций. Их продление выльется в новые потери. Когда политика стоит дорого и не даёт результатов, ее меняют на другую. В Берлине пока не созрели», — заявил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Бундестаг отклонил инициативу оппозиционных партий об отмене санкций против России и об укреплении сотрудничества с Москвой. В ходе голосования ни одно из выдвинутых предложений не было поддержано большинством депутатов.

Накануне заседания член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что от антироссийских санкций немецкие предприятия понесли убытки на сумму свыше $100 млрд.

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