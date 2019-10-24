Копенгаген, , 21:22 — REGNUM 24 октября датский Фолькетинг принял решение об отправке военной помощи в рамках операции ООН по поддержанию мира в Мали. Со стороны Дании в район Сахеля будет направлен транспортный самолет, определенное количество военнослужащих и два вертолета, которые затем поступят в распоряжение французских сил.

Это не первый раз когда Дания направляет военную помощь в район Сахеля. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в связи с этим заявил: «Я могу сообщить, что, по данным военной разведки, в кратко — или среднесрочной перспективе экстремисты в Мали могут начать представлять угрозу европейским странам. В регионе увеличивается число завербованных террористов». Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Все партии Фолькетинга, за исключением «Новых граждан» и «Единого списка», поддержали данную инициативу.