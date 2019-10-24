Москва, , 20:34 — REGNUM Разговор Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи более двух часов продолжался в формате «один на один», сообщил 24 октября журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В результате этой части переговоров, общая продолжительность которых составила шесть часов, был выработан и согласован меморандум, позволивший прекратить военные действия на севере Сирии, напомнил Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган согласовали меморандум о взаимопонимании, который позволил остановить военную операцию Турции против сирийских курдов, вернуть под контроль Дамаска северо-восточные районы страны, а также гарантировать интересы нацбезопасности Турции.

В данный момент зону у сирийско-турецкой границы патрулирует военная полиция России.

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