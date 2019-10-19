Северодвинск, Архангельская область, , 13:29 — REGNUM Законопроект о повышении зарплат чиновникам Северодвинска призван остановить кадровый отток из администрации. Об этом в интервью городскому телевидению заявил мэр города Игорь Скубенко.

«Основная цель законопроекта — поднять зарплату муниципальных служащих. Она сегодня составляет 45−47 тысяч рублей. Средняя зарплата в Северодвинске сегодня составляет 59 тысяч рублей», — заявил градоначальник.

Напомним, внесенный законопроект предполагает повышение окладов муниципальных служащих на 4,3%, при этом оклады мэра, спикера и вице-спикера горсовета вырастут сразу на 28%. Мэр города объяснил такую разницу коэффициентом, который применяется при расчете его зарплаты.

«У нас зарплата зависела от среднего размера заплат муниципальных служащих. Коэффициент в 3,5 — сохраняется, отсюда мы и получили эти проценты. Дискутировать о том, много это или мало я не хочу», — заявил Скубенко.

На вопрос можно ли поднять зарплату муниципальным служащим, но не повышать себе, Игорь Скубенко ответил, что в этом случае его зарплата будет такой же как у его замов. Градоначальника, судя по всему, такое равенство не устраивает.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о повышении зарплат северодвинским чиновникам рассмотрят на сессии горсовета 24 октября. Если закон будет принят, то зарплата мэра вырастет со 163 тысяч рублей до 208 тысяч рублей в месяц.