Мадрид, , 15:57 — REGNUM Гроб с эксгумированными останками диктатора Франсиско Франко, правившего в Испании с 1939 по 1975 год, вывезен на вертолёте из Долины Павших. В настоящее время его погрузили в катафалк, который доставит прах на кладбище Мингоррубио в Эль-Пардо. Трансляцию с процедуры перезахоронения ведёт телеканал ABC.

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https://twitter.com/el_pais/status/1187347834317758464

Гроб сопровождает старший внук Франко Франсис Франко, исполняющий обязанности министра юстиции Долорес Дельгадо и несколько чиновников правительства. Отмечается, что большинство родственников уже отправились на кладбище Мингоррубио на автомобилях, хотя ранее было запланировано, что они встретятся на вертолётной площадке.

https://twitter.com/el_pais/status/1187346427707478016

В настоящее время гроб с останками уже доставлен к месту захоронения.

Как сообщало ИА REGNUM, процедура эксгумации и перезахоронения останков диктатора Франсиско Франко началась сегодня, 24 октября, в 10:30 по местному времени.

Месяцем ранее Верховный суд Испании вынес решение, позволяющее перезахоронить останки бывшего главы государства, отклонивший просьбу потомков Франко перезахоронить его в склепе мадридского собора Альмудена.

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