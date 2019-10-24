Екатеринбург, , 16:05 — REGNUM Возвращение вытрезвителей оправдано, пусть массовой проблемы с алкоголизмом в стране не видится. Об этом заявил депутат свердловского заксобрания Александр Коркин корреспонденту ИА REGNUM.

«В своё время они себя оправдывали, почему бы и не вернуть?» — сказал парламентарий.

Тем не менее, считает избранник, сейчас в обществе не так часто можно встретить нетрезвых людей на улицах.

«Во-первых, люди стали культурнее. К тому же полиция активно патрулирует городские улицы», — полагает Коркин.

Но предлагаемый для вытрезвителей механизм частно-государственного вопроса вызвал у депутата вопросы.

«В такие учреждения попадает неплатежеспособный контингент. Кто будет платить? Согласятся ли инвесторы участвовать в таких проектах?» — удивился парламентарий.

В целом же борьбу с алкоголизмом уместнее всего начинать с детей и подростков, которые должны быть обеспечены бесплатными кружками, предположил Коркин. Тем не менее, федеральную инициативу о возвращении вытрезвителей депутат поддерживает.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Госдума собиралась обсудить законопроект о возрождении системы вытрезвителей в России в первом чтении. Организацию учреждений хотят передать в ведение регионов при активном использовании механизмом государственно-частного партнёрства.

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