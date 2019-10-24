Москва, , 14:03 — REGNUM Порядок возвращения осужденной в США гражданки России Марии Бутиной пока не известен. Об этом рассказал ТАСС адвокат, представляющий интересы российской «шпионки», Александр Ионов.

По информации юриста, подробности возвращения на родину Бутиной сообщат через адвоката 25 октября после ее освобождения из тюрьмы.

«Сколько времени на это понадобится, мы пока не знаем, — этим занимается миграционная служба США», — рассказал Ионов.

Он также сообщил, когда Бутина прибудет в аэропорт, то у нее будет право позвонить своему адвокату и назвать номер и время рейса. А тот, в свою очередь, сообщит об этом в Россию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года. Ей предъявили обвинения, что она якобы налаживала связи с высокопоставленными американцами с целью продвижения российско-американских отношений. Это расценили, как деятельность иностранного агента. Срок ее тюремного заключения заканчивается 25 октября.