Москва, , 13:25 — REGNUM Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») предложил парламентариям поддержать поручение комитету по ситуации на Байкале, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Байкал Иван Шилов © ИА REGNUM

Госдума обсудит проект постановления, которым поручает комитету обратиться к правительству, властям Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края, а также в госкорпорацию ВЭБ РФ с просьбой направлять ежеквартально в Государственную думу информацию о ходе исполнения поручений президента.

По словам Николаева, сегодня накоплено порядка 7 млн тонн отходов деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

«Чтобы понимать, много это или мало я прошу представить две пирамиды Хеопса. То есть если эти две пирамиды Хеопса токсичных отходов, которые находятся буквально на 50 метрах от берега Байкала попадут в озеро, то это будет равно приблизительно работе байкальского целлюлозно-бумажного комбината в течение 700 лет при условии, что все отходы работы такого комбината просто без очистки выплескивались в озеро», — указал Николаев.

Риск попадания вот этих подходов в Байкал сегодня есть, сказал парламентарий.

«Это абсолютно реальный риск, потому что статистика, история показывают, что раз в 50 лет, приблизительно вот с такими циклом, именно в Байкальске на этом месте проходит очень серьёзный сель, который идет с гор в Байкал», — подчеркнул парламентарий.

В сентябре президент РФ Владимир Путин дал еще целый ряд поручений и наряду с правительством ответственным за территорию Байкальска и Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) стала госкорпорация ВЭБ РФ. К первому января 2020 года необходимо будет утвердить перспективный проект развития территории вместе ВЭБом.