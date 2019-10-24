Кандагар, Афганистан, , 13:40 — REGNUM 23 октября официальные представители 205 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 10 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Маиванд провинции Кандагар.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено четыре укрытия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе с хранившимися там оружием и боеприпасами.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.