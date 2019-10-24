Тбилиси, , 12:48 — REGNUM Парламент Грузии примет специальную резолюцию к 10-летию Восточного партнерства, которая так и называется «Резолюция парламента Грузии в связи с десятилетним юбилеем Восточного партнерства и взглядами на будущее». С содержанием документа, пока еще носящего вид проекта, журналистов 24 октября ознакомила председатель комитета по евроинтеграции грузинского парламента Тамар Хулордава.

В проекте резолюции подчеркивается, что европейская интеграция со дня обретения Грузией независимости является движущей силой демократического развития и экономической трансформации страны и приоритетом ее внешней политики.

На основании принятых в разные годы в рамках Восточного партнерства деклараций и резолюций, документ констатирует, что «мирное разрешение конфликтов в Восточной Европе и обеспечение стабильности в регионе является гарантией безопасности Евросоюза».

Авторы проекта резолюции одобряют инициативу Еврокомиссии относительно консультаций о будущем Восточного партнерства и приветствуют эту политику как успешную инициативу Евросоюза, которая способствовала углублению политических, экономических и гуманитарных отношений между ЕС и странами Восточной Европы (Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Молдавией, Грузией и Украиной).

Парламент Грузии в своем документе обращается к странам ЕС и призывает их «сохранять позитивную динамику этой успешной внешнеполитической инициативы», обеспечивать финансовую поддержку крупных инфраструктурных проектов в странах Восточного партнерства, активизировать поддержку этих стран в сфере безопасности.

Отдельным абзацем в резолюции выделена тема «российской оккупации». В этой связи парламент Грузии призывает страны ЕС приложить усилия для принуждения России к выполнению соглашения о прекращении огня, достижения результатов на Женевских переговорах и поддержки политики непризнания «оккупированных территорий Грузии».

Отдельные рекомендации по улучшению участия в этой инициативе ЕС парламент Грузии адресует странам Восточного партнерства и правительству Грузии.

Проект резолюции будет представлен на заседании бюро парламента 28 октября. Авторы документа надеются, что он будет принят депутатами единогласно.