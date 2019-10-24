Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что из-за действий Турции на севере страны из тюрем сбежали свыше 100 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 23 октября сообщает Reuters.

Выступая в сенате, дипломат отметил, что бомбардировки ВВС Турции позиций курдских повстанцев привели к бегству террористов, точное местоположение которых неизвестно.

«Мы бы сказали, что число сбежавших боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превышает 100 человек. Мы не знаем где они», — отметил Джеффри.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции, воспользовавшись выводом американских войск из Сирии, вторглись на север страны для борьбы с курдскими повстанцами.

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