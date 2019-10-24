Сухум, , 12:41 — REGNUM Служащие подразделения вожатых караульных служебных собак российской военной базы в Абхазии провели комплексную проверку функциональных навыков служебных собак. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На базе кинологического городка соединения специалисты со своими собаками отработали специальные задачи по обезвреживанию условных диверсантов, проникших на территорию, задержанию и конвоированию нарушителя, патрулированию и обходу периметра охраняемого объекта. В роли условных нарушителей выступили военнослужащие в специальных защитных костюмах.

Также были проверены навыки собак по исполнению служебных команд, охране хозяина, преодолению препятствий, отказу от корма, подброшенного посторонними людьми. Мероприятие проведено в рамках квартальной оценки навыков собак. По результатам условного экзамена были определены наиболее подготовленные к несению службы в караулах собаки.

Служебные собаки военной базы представлены различными породами, в том числе: ротвейлер, среднеазиатская и кавказская овчарки. За каждой собакой закреплен вожатый, который занимается их содержанием и тренировками.

Караульные собаки используются на стационарных постах охраны и в карауле. Особую пользу они приносят в ночное время и при сложных погодных условиях.

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