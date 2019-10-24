Тбилиси, , 12:29 — REGNUM В парламенте Грузии были заслушаны 13 кандидатов в судьи Верховного суда. Независимый депутат парламента Грузии Эка Беселия отреагировала на выступления кандидатов и заявила, что ситуация «катастрофическая». Об этом 24 октября сообщает «Интерпрессньюс».

«Как в сериале следуют один хуже другого. Если не считать одного-двух выступлений, в целом картина действительно катастрофическая. Из большей части бессрочно избранных судей мы видим, что их компетенция, квалификация, добросовестность не выдерживают никакой критики. Последнее, вчерашнее слушание, вообще должно войти в историю парламентских слушаний, как образец того, что самое страшное можно увидеть в суде. То, насколько упавшим может быть стандарт судьи в суде, мы увидели вчера на примере Пааты Силагадзе», — заявила депутат.