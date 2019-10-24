Москва, , 12:08 — REGNUM В Кремле занимаются напряженной работой и не думают о том, что президент России Владимир Путин «ищет себе преемника», заявил 24 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«До выборов президента еще далеко. Сейчас об этом не думают, а занимаются напряженной работой», — сказал Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова директор МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва, который ранее заявил, что глава государстве готовит себе преемника.

«Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника», — сказал Киселёв, выступая перед первокурсниками факультета журналистики МГУ.

Вместе с тем он отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией». В качестве примера он привёл Францию, Китай и Соединённые Штаты.

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