Париж, , 09:22 — REGNUM Мэры двенадцати крупных городов во Франции, включая мэра Парижа Анн Идальго, просят правительство о действиях и средствах для сбалансированного территориального распределения мигрантов, сообщает Le Figaro.

В заявлении мэры требуют, чтобы «правительство предложило сбалансированное территориальное распределение лиц, ищущих убежища, и беженцев».

По их мнению, распределение мигрантов должно основываться на экономических, социальных и финансовых данных о территориях и их способностях.

Избранные представители также просят, чтобы расходы, понесенные в этом отношении, были «нейтрализованы» с помощью контрактов, заключенных между государством и местными властями.

«Отсутствие средств размещения в приближении зимнего периода еще больше увеличивает срочность действий в этой области», — говорится в совместном заявлении Ассоциации мэров Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что в последние годы государство"провалило интеграцию мигрантов».

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