Пекин, , 06:33 — REGNUM Бывший глава крупной китайской госкорпорации находится под следствием в связи с обвинениями в коррупции, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Бывший генеральный директор компании China Huadian Corporation Ltd. Юнь Гунминь находится под следствием в связи с обвинениями в серьезных нарушениях закона и дисциплины, сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, которая проводит расследование.

Напомним, что ранее бывший вице-губернатор китайской провинции Сычуань был исключен из Компартии Китая в связи с обвинениями в коррупции и потере идеалов.

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