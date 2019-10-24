Москва, , 03:33 — REGNUM Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, получивший временное убежище в России, считает, что вмешательство в выборы Москвы и Вашингтона носит обоюдный характер. Об этом он заявил в интервью американскому телеведущему Джо Рогану, опубликованном 23 октября на его YouTube-канале.

Эдвард Сноуден

«Несомненно, Россия будет вмешиваться в американские выборы. И также несомненно то, что Соединённые Штаты будут вмешиваться в российские выборы. Но об этом никто не любит говорить», — отметил Сноуден.

В подтверждение своих слов он напомнил материал The New York Times от 2018 года, в котором отмечалось, что заявления о вмешательстве России в президентские выборы в США могут произвести впечатление только на американских обывателей.

В статье приводились данные Университета Карнеги-Меллона в Пенсильвании, согласно которым за период с 1946 по 2000 год имело место более 80 случаев вмешательства Вашингтона в выборы других государств, тогда как со стороны СССР и России — только 36 случаев.

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