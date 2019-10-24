Тирасполь, , 00:20 — REGNUM Прошедшая в Братиславе встречи участников формата «5+2» по молдавско-приднестровскому урегулированию и причины неподписания итогового протокола стала темой встречи президента ПМР Вадима Красносельского с главой Миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусом Нойкирхом, передает ИА REGNUM.

Глава приднестровского государства поинтересовался мнением дипломатов относительно причин неподписания итогового протокола. «Нам важно знать, что, по вашему мнению, помешало выработке общей позиции и какие меры необходимо принять, чтобы выйти из сложившейся ситуации», — сказал Красносельский.

Приднестровье, по его словам, действует конструктивно. «Мы видим возможность решения существующих социальных, гуманитарных, культурных, экономических проблем и выступаем за то, чтобы со стороны Молдовы не нарушались права граждан, проживающих в Приднестровье. Рассчитываем на продуктивный диалог», — обозначил глава приднестровского государства.