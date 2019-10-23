Москва, , 22:16 — REGNUM Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провёл переговоры с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо, сообщает 23 октября пресс-служба Минобороны России.

Переговоры проводились в режиме видеоконференции. В них также принимал участие первый замглавы Минобороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Обсуждался ход выполнения курдскими формированиями мероприятий, предусмотренных меморандумом, выработанным президентами России и Турции 22 октября в Сочи.

Мазлума Абдо ознакомили с планами расширения маршрутов патрулирования российской военной полиции у сирийско-турецкой границы.

Сергей Шойгу подчеркнул, что отвод курдских формирований на 30 км от границы не касается мирных жителей, безопасность которых будет обеспечена российской военной полицией и сирийскими пограничниками.

Мазлум Абдо выразил благодарность России и её президенту Владимиру Путину «за сохранение в безопасности курдского народа и за шаги, которые предприняты для прекращения боевых действий».

«В настоящее время подразделения российской военной полиции и регулярных войск Сирии развертываются во многих районах. Мы оказываем им всяческую помощь и поддержку», — цитирует пресс-служба слова Мазлума Абдо.

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии фактически остановил турецкую военную операцию «Источник мира», проводившуюся с 9 октября против РПК и отрядов сирийских курдов.

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