Ашхабад, , 22:10 — REGNUM Посольство США выделило на восстановление памятника Шелкового пути в Даяхатыне грант в размере $150 тысяч (9,5 млн рублей). Деньги получило национальное управление Туркмении по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры, передает «Turkmenportal».

Грантовые средства планируется потратить на реализацию третьего этапа проекта по восстановлению и сохранению караван-сарая Шелкового пути в Даяхатыне. На эти деньги будет проведена реставрация внутренних юго-восточных стен, арочные галереи, купола и орнаменты, а также внешние стены, расположенные слева и справа от главного портала.

Отмечается, что посольство США в общей сложности профинансировало 26 проектов по сохранению и исследованию памятников в Туркмении на сумму свыше $1,6 млн (101,8 млн рублей).