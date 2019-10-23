Копенгаген, , 19:34 — REGNUM Министр по делам иностранцев и интеграции Дании Маттиас Тесфайе инициировал ранее рассмотрение законопроекта о лишении гражданства датских боевиков-бипатридов, при этом поддержка в Фолькетинге этого проекта, скорее всего, будет исходить от партий оппозиционного «синего блока». Министр надеется на помощь со стороны «Венстре» и остальных гражданских партий.

«Я переговорил в частном порядке с представителями «Венстре». С их стороны была пара предложений относительно изменений изначального законопроекта, и я готов к ним прислушаться», — отметил глава датского интеграционного ведомства. По словам Тесфайе, партия «Венстре» потребовала ввести ограничение на срок действия закона. Таким образом, парламент вынужден будет ежегодно вновь рассматривать и одобрять его по стандартной процедуре. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Проправительственные партии «Единого списка» и «Радикалы» отказалась голосовать за принятие закона, который бы предоставил министру по делам иностранцев и интеграции право единолично решать вопрос о лишении кого-либо датского гражданства.