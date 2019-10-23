Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM Власти Петербурга вновь отказались защитить Муринский парк на севере города от застройки спорткомплексом Nova Arena 2.

«Защитную» поправку в законопроект о границах ЗНОП (зеленых насаждениях общего пользования) предложил депутат Михаил Амосов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он напомнил, что для комплекса после проведенной инвентаризации решили вырубить порядка 170 деревьев, против чего активно выступают местные жители, выходя на митинги. По их мнению, инвестору можно предоставить иной участок в том же районе, не затрагивающий зелень, которой в Петербурге и так не хватает.

Однако представитель губернатора Санкт-Петербурга в Заксобрании Юрий Шестериков заявил, что Смольный поправку не поддерживает.

«Окончательное решение по Муринскому парку еще пока не принято», — сказал Шестериков.

Еще он отметил, что Амосов допустил помарку — неверно указал в поправке площадь участка. В результате парламентские единороссы не стали голосовать за проект, за высказались лишь 9 депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Анна Нова» планирует построить на выделенной ей территории в пойме Муринского ручья крытый стадион для пляжного футбола, два зала для мини-футбола, а также помещения для пребывания спортсменов. Объем инвестиций — около 1,5 млрд рублей. Все необходимые разрешения на стройку у компании имеются, их выдавали предпринимателям власти города в предыдущие годы.

В 2013 году компания «Анна Нова» возвела в Муринском парке футбольное поле, стадион для пляжного футбола с трибунами и панорамный ресторан, а в 2014 году — здание фитнес-клуба с парковкой.

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