Сочи, Краснодарский край, , 13:09 — REGNUM Характеристики российского оружия, его сравнительно низкая стоимость, привычность этого оружия и подходящие политические условия — всё это поможет России наращивать экспорт вооружений в Африку, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в среду, 23 октября, комментируя высказывания главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

Как сообщалось ранее, Михеев в ходе работы форму «Россия — Африка» сообщил РИА Новости, что в 2019 году Россия планирует поставить в Африку вооружение на 4 млрд долларов. Общая стоимость заказов из африканских стран составляет 14 млрд долларов.

«У России давно имеются традиционные покупатели вооружения на африканском континенте. Тот же Алжир и вовсе является одним из ключевых импортёров российского оружия.

Нынешний рост интереса объясняется усилением российских позиций в регионе в целом, причём во многом за счёт некоторого вытеснения западных стран, таких как Франция. Не секрет, что в торговле вооружением, помимо самих его характеристик, огромную роль играет и политика.

Надо отметить также, что сравнительно низкая стоимость российского оружия, а также его привычность (многие страны вооружались советскими образцами) тоже играют свою положительную роль в условиях бедности большинства африканских государств», — отметил Леонид Нерсисян.