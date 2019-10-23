Анкара, , 12:31 — REGNUM Министерство обороны Турции не видит смысла в продолжении боевых действий в Сирии после истечения срока прекращения огня, об этом 23 октября сообщает Ekurd.net.

«На данном этапе больше нет необходимости проводить военную операцию», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии с целью борьбы с курдскими повстанцами, воспользовавшись выводом американских войск.

Позднее, достигнув соглашения с США, Анкара приостановила боевые действия на 120 часов, позволив курдам покинуть районы боевых действий.

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