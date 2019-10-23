Пекин, , 11:55 — REGNUM Премьер Госсовета КНР и глава МИД страны Ван И подчеркнул, что Китае видит выход только в политическом решении кризиса в Сирии, сообщает агентство Синьхуа.

Ван сделал соответствующие заявления давая интервью изданию AFP во время его визита во Францию.

«Мы не поддерживаем использование Турцией военной силы в Сирии и надеемся на соблюдение принципов политического урегулирования. В то же самое время мы готовы совместно со всеми странами, включая Турцию воевать с терроризмом и на совместное решение проблемы распространения терроризма», — заявил Ван, отметив, что Китая придерживается собственной независимой политики и не выступает на стороне кого-либо из мировых игроков.

Напомним, что 22 октября в Сочи прошла встреча президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Стороны помимо прочего обсуждали военную операцию Анкары в Сирии. С 23 октября вступает в действие меморандум о взаимопонимании между РФ и Турцией по ситуации в Сирии, одним из главных пунктов которого — совместное патрулирование территории на северо-востоке Сирии с участием российской военной полиции. Также с 23 октября Турция объявила о прекращении своей военной операции «Источник мира».