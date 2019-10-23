Минск, , 11:55 — REGNUM Американцы применяют по отношению к Минску классическую политику пряника и кнута, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 23 октября, комментируя информацию о размещении в Литве у границы с Белоруссией бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, 21 октября в Литве прошла масштабная переброска бронетехники США. В течение полугода она будет дислоцироваться на полигоне Сильвестраса Жукаускаса, неподалёку от литовско-белорусской границы.

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«Принимая в конце августа в Минске советника по национальной безопасности президента США, Александр Лукашенко призвал начать белорусско-американские отношения «с чистого листа». Первой записью на этом листе стало сентябрьское обещание американцев вернуть своего посла в Минск. Второй — ввод в соседнюю с Белоруссией Литву американской танковой части.

Американцы в данном случае не оригинальны: применяют по отношению к Минску и белорусскому руководителю классическую политику пряника и кнута.

Примечательно, что этот шаг Вашингтона последовал за недавним подтверждением позиции Минска о нежелании размещать российскую военную базу в Белоруссии. Оно, кстати говоря, совпало с объявлением США своих планов провести в ближайшее время на территории Польши и прибалтийских стран «крупнейшие со времён холодной войны европейские учения».

В связи с наращиванием американского наступательного потенциала в непосредственной близости от белорусской границы Совет безопасности и Минобороны Белоруссии получили указание «внести предложения по реагированию». Посмотрим, что это будут за предложения.

Пока же белорусский руководитель с его рассуждениями о «ненормальности» такой ситуации и «непонятности» американских планов (так Лукашенко комментировал предстоящие американские учения) выглядит как минимум странно. Всё всем понятно, а реакция Минска на американские действия внесёт, думаю, окончательную ясность», — отметил Михаил Демурин.