Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Делегация Грузинской православной церкви находится с визитом в США. 22 октября в рамках визита состоялись встречи представителей ГПЦ со вторым заместителем госсекретаря США по вопросам Кавказа и Восточной Европы Джорджем Кентом и с послом Штатов по вопросам международной религиозной свободы Сэмом Браунбэком. Об этом сообщает Служба по связям с общественностью Патриархии Грузии.

Представители Грузинской православной церкви на встрече с Сэмом Браунбэком

В грузинской патриархии отметили значение состоявшихся встреч, в ходе которых обсуждались перспективы сотрудничества сторон. «Такие непосредственные отношения и личные встречи дадут гораздо более продуктивные и эффективные результаты, поскольку церкви предоставляется возможность говорить от своего имени без посредничества других, и делиться информацией с заинтересованными сторонами о деятельности церкви и текущих событиях», — отмечается в заявлении.

Через две недели состоится визит Джорджа Кента в Грузию.

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