Аруша, Танзания, , 10:53 — REGNUM Заместитель президента Объединенной Республики Танзания Самия Сулуху Хассан откроет встречу министров туризма и окружающей среды стран — членов Сообщества развития юга Африки (САДК), которая состоится 25 октября в танзанийском городе Аруша. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации издания, встреча министров последует за встречей генеральных секретарей и высокопоставленных лиц министерств туризма и окружающей среды стран САДК, которая началась в понедельник, 21 октября, и была открыта министром природных ресурсов и туризма Танзании Хамисом Кигвагаллой.

Заместитель генсека министерства природных ресурсов и туризма Танзании Алойис Нзуки отметил, что первая встреча будет направлена на обсуждение состояния окружающей среды и лесов, климатических изменений и развитие туризма в странах САДК. Он добавил, что в ходе четырех дней обсуждений представители министерств подготовят предложения, которые будут представлены на встрече министров, которая пройдет 25 октября.

По словам исполняющего обязанности директора отдела по региональным связям в министерстве иностранных дел Танзании Агнеса Кайолы, Танзания наряду с 16 другими странами САДК исполняет соглашение, принятое внутри сообщества, по уголовному преследованию браконьеров и охране диких животных на законодательном уровне.

Напомним, что в САДК входят ЮАР, Замбия, Зимбабве, Танзания, Сейшельские и Коморские острова, Намибия, Мозамбик, Маврикий, Малави, Мадагаскар, Лесото, Эсватини, ДР Конго, Ботсвана и Ангола.

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