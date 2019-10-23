Джакарта, , 10:04 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо в очередной раз поручил Ретно Марсуди возглавить министерство иностранных дел страны на период 2019—2024 годов, сообщает Kompas.

Известно, что Ретно Марсуди начала трудовую деятельность в 1986 году в качестве сотрудника бюро анализа и оценки сотрудничества Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В 1997—2002 годах она работала секретарем в сфере экономики при посольстве Индонезии в Гааге, (Нидерланды). В 2005 году Ретно Морсуди доверили должность посла Индонезии в Норвегии и Исландии. После этого она курировала отношения Индонезии с 82 странами Европы и Америки.

До назначения на пост главы МИД Индонезии в 2014 году Ретно Марсуди была послом Индонезии в Нидерландах.

Напомним, Ретно Марсуди стала первой женщиной в Индонезии, которая заняла пост министра иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шестнадцать политиков в Индонезии вошли в кабинет министров страны на период 2019—2024 годов.

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