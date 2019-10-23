Анкара, , 09:56 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу примет участие в XVIII саммите Движения неприсоединения, который состоится 25−26 октября в столице Азербайджана, городе Баку, об этом 23 октября сообщает Anadolu Ajansi.

«Турция внимательно следит за развитием событий в организации и участвует в ее заседаниях в качестве гостя с 2006 года», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В ходе визита в Азербайджан Чавушоглу также проведет двусторонние переговоры со своими коллегами.

Напомним, Движение неприсоединения было основано в 1961 году, основной целью стран-участников объединения было стремление оградить себя от участия в военных альянсах, в частности, от НАТО и Организации Варшавского договора.

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