Париж, , 08:04 — REGNUM Любая попытка мирного урегулирования между Палестиной и Израилем должна основываться на той реальности, что Израиль и Палестина не смогут достичь мирного соглашения самостоятельно, заявил бывший посол Франции в США Жерар Аро в статье для издания Project Syndicate.

«Разработка плана Кушнера завершена. План представляет собой 50-страничный документ. Несмотря на то, что содержание данного документа держится в секрете, скорее всего, он во многом совпадает с позицией Израиля. План США может предоставить палестинцам большую степень автономии, но не полноценное государство, что также связано с сохранением большинства израильских поселений на Западном берегу Иордана», — заявил Аро.

Аро отметил, что ясно одно: Израиль и палестинцы не смогут достичь мирного соглашения самостоятельно, добавив, что теперь это признают даже самые ярые сторонники Израиля в США, поэтому любая последующая попытка урегулирования конфликта должна основываться на признании этой реальности.

«Палестинцам придётся делать выбор между неудовлетворительным компромиссом и постоянным (а вскоре необратимым) ухудшением их положения. Возможно, они придут к выводу, что заключение соглашения станет хорошим первым шагом», — говорится в статье.

Напомним, глава «ближневосточной команды мира» президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер анонсировал мирный план по Израилю и Палестине в мае 2019 года. По словам Кушнера, урегулирование конфликта с палестинцами отвечает долгосрочным интересам Израиля, которому придётся пойти на компромиссы — но не на такие, которые могут поставить под угрозу его безопасность.