Париж, 23 октября 2019, 08:04 — REGNUM Любая попытка мирного урегулирования между Палестиной и Израилем должна основываться на той реальности, что Израиль и Палестина не смогут достичь мирного соглашения самостоятельно, заявил бывший посол Франции в США Жерар Аро в статье для издания Project Syndicate.
Аро отметил, что ясно одно: Израиль и палестинцы не смогут достичь мирного соглашения самостоятельно, добавив, что теперь это признают даже самые ярые сторонники Израиля в США, поэтому любая последующая попытка урегулирования конфликта должна основываться на признании этой реальности.
Напомним, глава «ближневосточной команды мира» президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер анонсировал мирный план по Израилю и Палестине в мае 2019 года. По словам Кушнера, урегулирование конфликта с палестинцами отвечает долгосрочным интересам Израиля, которому придётся пойти на компромиссы — но не на такие, которые могут поставить под угрозу его безопасность.