Вашингтон, , 06:09 — REGNUM Посольство России в США направило запрос в Госдепартамент по поводу задержания бывшего главы компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова. Об этом говорится в заявлении пресс-службы посольства.

Сообщается, что о задержании Билалова в посольстве узнали из прессы. Запрос был направлен 22 октября и сейчас дипломаты ожидают реакции властей.

Ранее газета The Miami Herald сообщила, что Билалов был задержан утром 22 октября в собственном доме в Санни Айлс Бич (пригород Майами), штат Флорида, службой иммиграционного и таможенного контроля при министерстве внутренней безопасности США.

Компания «Курорты Северного Кавказа» в 2013 году за срыв графика строительства комплекса для прыжков с трамплина была отстранена от работ на объектах зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Билалов был снят с должностей главы компании и вице-президента Олимпийского комитета России. Против него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

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