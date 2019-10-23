Нью-Йорк, США, , 05:45 — REGNUM Вашингтон ожидает от Пхеньяна возвращения к переговорам по денуклеарезации Корейского полуострова. Об этом заявил постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд, выступая 22 октября на заседании комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения.

«Мы призываем КНДР вернуться за стол переговоров», — сказал Вуд, отметив, что президент США Дональд Трамп уже «указал Пхеньяну перспективу светлого будущего в случае принятия стратегического решения о денуклеаризации».

Напомним, ранее представитель МИД Северной Кореи Чанг Иль Хун заявил на заседании комитета, что Пхеньян выступает за полную ликвидацию ядерного оружия во всём мире, включая Корейский полуостров, но вынужден готовиться к любым обстоятельствам из-за политики США.

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