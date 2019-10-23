Ла-Пас, , 04:06 — REGNUM Не менее 27 человек были задержаны в Боливии в ходе протестов, вызванных предварительными результатами президентских выборов, сообщает пресс-служба боливийской генпрокуратуры.

«В прокуратуре открыли 13 дел, 27 человек были задержаны в разных регионах страны, включая департаменты Пандо, Оруро и Тариха», — сообщает пресс-служба.

Также в связи со случаями насилия в ходе протестов в Боливии были созданы прокурорские комиссии для проведения расследований.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября после оглашения предварительных результатов президентских выборов в ряде регионов Боливии начались протестные акции несогласных с победой действующего лидера страны Эво Моралеса. Сообщалось, что демонстрации начались в Ла-Пасе, Суре, Оруро, Санта-Крус, Кочабамба и Потоси.

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