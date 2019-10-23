Исламабад, , 07:19 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что не откажется от своей позиции по поводу «вторжения и оккупации» индийскими войсками Кашмира, несмотря на угрозу бойкота пальмового масла со стороны индийских торговцев.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Малайзия и Индия находятся на пороге «торговой войны» из-за заявлений Махатхира Мохамада на сессии Генеральной Ассамблеи ООН по поводу действий индийских войск в Кашмире.

Поддержка премьером Малайзии позиции Пакистана по кашмирской проблеме вызвала недовольство индийских предпринимателей, которые пригрозили полностью отказаться от главного товара, экспортируемого Куала-Лумпуром в Индию. Правительство Индии уже заявило, что не может повлиять на предпринимателей и призвало подробнее изучить вопрос. Махатхир Мохамад предложил закупать у Индии больше сахара, чтобы «снизить напряженность».

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.