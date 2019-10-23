Нью-Йорк, США, , 01:41 — REGNUM Пхеньян выступает за полную ликвидацию ядерного оружия во всём мире, включая Корейский полуостров, но мир и безопасность на Корейском полуострове, но вынужден готовиться к любым обстоятельствам из политики США. Об этом заявил представитель МИД Северной Кореи Чанг Иль Хун, выступая 22 октября на заседании комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения.

Как подчеркнул северокорейский дипломат, Соединённые Штаты на протяжении полувека угрожали суверенитету КНДР, и разработка ядерного оружия была защитной мерой Пхеньяна.

«Мир и безопасность на Корейском полуострове полностью зависят от будущего поведения США», — сказал Чанг Иль Хун, добавив, что американские военные учения у границ КНДР вынуждают страну предпринимать меры по обеспечению своей обороноспособности.

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