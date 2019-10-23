Брюссель, 23 октября 2019, 07:25 — REGNUM 22 октября в Брюсселе прошли встречи высокого уровня членов правительства Панамы с руководством Европейского союза. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
Основными темами обсуждения стали борьба с отмыванием средств, сотрудничество с ЕС и нахождение Панамы в дискриминационном списке.
В пресс-коммюнике панамского МИД отмечается, что главной целью переговоров является восстановление стратегического партнёрства между Панамой и ЕС, который в декабре 2018 года обозначил Панаму в качестве одного из кандидатов на включение в список, аналогичный Группе международного финансового действия — инструменту, применяемому Международным валютным фондом в отношении государств, уклоняющихся от борьбы с отмыванием денег и спонсирующих терроризм.