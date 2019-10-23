История вопроса

Отношения стран Латинской Америки с Испанией и Португалией во многом определяются колониальным прошлым, поскольку элита и образованные слои латиноамериканцев считают себя скорее потомками европейцев, чем коренного населения. На отношения стран региона с Францией значительно влияет то, что эта страна в своё время дала приют многим политическим изгнанникам, бежавших от диктаторских режимов. Связи с Германией были особо сильны в 1930-40-е годы.

С момента своего образования Евросоюз уделял наибольшее внимание региону Восточной Европы, и другие направления сотрудничества оставались на втором плане. Только в 1995 году был подписан договор о сотрудничестве ЕС с южноамериканским экономическим блоком Меркосур. Но торговля между союзами сдерживается тем, что основной статьёй экспорта большинства латиноамериканских стран являются продовольственные товары, а Европа защищает своё сельское хозяйство.

В 1999 году в Рио де Жанейро прошел первый саммит глав государств Европейского Союза и Латинской Америки, на котором были приняты совместные документы и создана рабочая группа для развития сотрудничества. Второй аналогичный саммит прошёл в Мадриде в 2002 году.

Европейский бизнес активно работает в Латинской Америке. Это не только торговля, но и инвестиции. Благодаря дешевизне рабочей силы европейские компании размещают там свои производства. Сотрудничество Евросоюза и Латинской Америки в некоторой степени сдерживается значительным влиянием США в регионе.

