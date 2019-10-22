Сочи, Краснодарский край, , 21:09 — REGNUM Россия в ходе урегулирования конфликта в Сирии не намерена озираться на изменчивую позицию США, заявил 22 октября глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи президентов России и Турции.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что позиция США по Сирии противоречива и изменчива, а руководимая ими «коалиция» действует на территории Сирии незаконно.

«Мы особо не озираемся на Соединенные Штаты. Их позиция, во-первых, достаточно изменчива и противоречива. А во-вторых, конечно же, коалиция, которой США руководят, находится на территории Сирии незаконно», — сказал Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Сочи был принят меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией в вопросах урегулирования в Сирии.

Этот меморандум фактически завершил турецкую военную операцию «Источник мира», проводившуюся на северо-востоке Сирии с 9 октября.

В меморандуме признана необходимость сохранения территориальной целостности Сирии и важность обеспечения национальной безопасности Турции.

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