Гватемала, , 21:40 — REGNUM Президент Гватемалы Джимми Моралес и его супруга Патрисия Маррокин де Моралес приняли участие в церемонии восхождения на престол нового императора Японии — Нарухито. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Моралес стал одним из двух тысяч приглашённых на торжество гостей, как японцев, так и иностранцев из 174 стран.

Церемония состоялась в Императорском дворце в Токио.

Гватемала и Япония установили дипломатические отношения в 1933 году. В настоящее время сотрудничество между двумя государствами сосредоточено преимущественно в сфере торговли: Гватемала поставляет в Японию кофе, а Япония в Гватемалу — автомобили.