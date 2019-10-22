Москва, , 18:41 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве после митинга 27 июля, старшего следователя по особым делам Рустама Габулина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Про следователя Габдулина известно, что он вел и ведет многие резонансные уголовные дела.

Так, именно Габдулин возглавляет следственную группу по расследованию уголовного дела об отмывании денег (часть 4 статья 174 УК РФ), которое было возбуждено против так называемого Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного блогера Алексея Навального.

Кроме того, Габдулин руководит следственной группой по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Примечательно, что в 2012 году Габдулин руководил расследованием так называемого «болотного дела», когда расследовались массовые беспорядки на Болотной площади в Москве.