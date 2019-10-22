Тегеран, , 18:34 — REGNUM Посол Ирана в Лондоне Хамид Баединежад обвинил Организацию моджахедов иранского народа — леворадикальную политическую организацию, ведущую борьбу против режима Исламской республики, в распространении фейковых новостей. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам дипломата, организация манипулирует общественным мнением при помощи фейковых новостей. Хамид Баединежад отметил, что Организация моджахедов иранского народа использует новейшие компьютерные технологии для того, чтобы запятнать репутацию правительства ИРИ во всем мире и пошатнуть стабильность внутри Ирана. В частности, организация публикует «ложную» информацию о деятельности властей Исламской республики и внешней политике Ирана.

Организация моджахедов иранского народа является оппозиционной иранской организацией, признанной в ИРИ террористической. США и ЕС в 1997 и 2001 году также добавили ее в список запрещенных, однако в 2009 и 2012 году соответственно сняли запрет.