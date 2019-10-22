Газни, Афганистан, , 18:57 — REGNUM 21 октября официальный представитель губернатора афганской провинции Газни (столица провинции — г. Газни) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 10 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уездов Аб-Банд, Карабаг, Гиро, и Андар провинции Газни.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено несколько единиц легкого и тяжелого оружия и пять мотоциклов, принадлежавшие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.