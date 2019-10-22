* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Алам, , 18:23 — REGNUM 21 октября официальный представитель Министерства Внутренних дел Исламской Республики Афганистан заявил, что на территории провинции Логар (столица провинции — г. Пули-Алам) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рахматулла.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Мохаммад Ага провинции Логар

По словам официального представителя Министерства внутренних дел Афганистана, Рахматулла руководил действиями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Мохаммад Ага провинции Логар и был вовлечён в серию нападений на правительственные войска.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.