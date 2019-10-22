Туринск, Свердловская область, , 16:49 — REGNUM Депутат свердловского заксобрания Александр Коркин выразил желание возглавить Туринск. Об этом сообщает ЕАН.

Коркин готов сдать свой депутатский мандат. Причина проста — Туринск является родным городом для парламентария. Избранник принимает участие в конкурсе по отбору кандидатов на выборы мэра.

Депутат напомнил, что ранее заявлялся на выборы руководителя муниципалитета ещё в 2015 году, но тогда победил действующий глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года мэр Туринска Андрей Белоусов ушёл со своей должности по собственному желанию. Причиной стали проблемы со здоровьем.

В сентябре был объявлен новый конкурс на пост главы города.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский мэр ушёл из-за проблем со здоровьем