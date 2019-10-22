Ашхабад, , 16:21 — REGNUM В столице Японии состоялась церемония присвоения звания почетный доктор университета Хиросаки президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову, прибывшему с рабочим визитом в Токио. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Участие в мероприятии приняли представители туркменской правительственной делегации, преподавательский состав и студенты ряда японских вузов, а также представители Японско-Туркменской ассоциации по научному и технологическому сотрудничеству.

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Ректор Кеи Сато поздравил туркменского лидера с присвоенным ему почетным званием и отметил, что университет Хиросаки на протяжении нескольких лет сотрудничает с Академией наук Туркмении.

Он также акцентировал внимание на том, что книга Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркмении», которая в 2015 году была представлена на выставке в университетском музее, сейчас служит пособием для студентов и научных сотрудников вуза.

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