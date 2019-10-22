Екатеринбург, , 13:52 — REGNUM У земли под бывшим зданием Приборостроительного завода в Екатеринбурге не нужно будет менять статус для строительства там храма Святой Екатерины. Об этом сообщает «Новый день»

Как заявил сегодня на заседании гордумы депутат Алексей Вихарев, площадка уже имеет категорию С-2, на которой дозволяется строить религиозные объекты. Поэтому в дополнительной юридической процедуре нет смысла.

Мэрии Екатеринбурга же предстоит установить границы объектов культурного наследия, которые сейчас располагаются на площадке бывшего завода, добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, гордума Екатеринбурга утвердила результаты опроса о храме Святой Екатерины. Общегородское мероприятие проходило 13 октября 2019 года.

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